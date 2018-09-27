حزب مستقبل وطن بقنا ينظم ثاني ندواته للتعريف بمرض سرطان الثدي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، اليوم الخميس ، ثاني ندوات حملة" إحنا معاكي " للكشف المبكر عن سرطان الثدي بجمعية أنا مصري، حاضر فيها الدكتورة أسماء سعد أخصائي الجراحة العامة بمستشفي قنا العام.



وقالت عضو مجلس النواب عضو الهيئة العليا أمينة المرأة بالمحافظة "سحر صدقي " إن الندوة تناولت التعريف بمرض السرطان وأعراض المرض وطرق التعرف عليه وماهي العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي والاستعدادات التي يجب الالتزام بها.



وأشارت" صدقي " إلى أنه تم توزيع مطبوعات توضح وتعرف السيدات بالمرض وأعراضه وطرق اكتشافه بهدف تحقيق أهم أهداف الحملة وهي الكشف علي أكبر عدد من السيدات علي مستوي المحافظة، منوها عن أن الحزب يتحمل نفقات الانتقال لمستشفي قنا لجراحات اليوم الواحد وتحمل نفقات العلاج بالكامل في حالة وجود إصابة بالمرض.