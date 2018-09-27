ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حزب مستقبل وطن بقنا ينظم ثاني ندواته للتعريف بمرض سرطان الثدي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:13 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
أ ش أ
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، اليوم الخميس ، ثاني ندوات حملة" إحنا معاكي " للكشف المبكر عن سرطان الثدي بجمعية أنا مصري، حاضر فيها الدكتورة أسماء سعد أخصائي الجراحة العامة بمستشفي قنا العام.

وقالت عضو مجلس النواب عضو الهيئة العليا أمينة المرأة بالمحافظة "سحر صدقي " إن الندوة تناولت التعريف بمرض السرطان وأعراض المرض وطرق التعرف عليه وماهي العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بسرطان الثدي والاستعدادات التي يجب الالتزام بها.

وأشارت" صدقي " إلى أنه تم توزيع مطبوعات توضح وتعرف السيدات بالمرض وأعراضه وطرق اكتشافه بهدف تحقيق أهم أهداف الحملة وهي الكشف علي أكبر عدد من السيدات علي مستوي المحافظة، منوها عن أن الحزب يتحمل نفقات الانتقال لمستشفي قنا لجراحات اليوم الواحد وتحمل نفقات العلاج بالكامل في حالة وجود إصابة بالمرض.

ترشيحاتنا

الخميس الأسود لتركيا.. 3 صفعات لنظام أردوغان في أقل من 24 ساعة .. أوروبا توجه ضربة للسلطان في يوم وصوله ألمانيا

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ هيئة السكة الحديد المصرية.. فيديو

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

الإسماعيلي يهزم الكويت بركلات الترجيح ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس زايد

تفاصيل جديدة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

قصة شاب دخل المستشفى لتركيب شريحة في يده خرج جثة هامدة.. فيديو وصور

الأمن يفض خناقة المدربين في لقاء الكويت الكويتي والإسماعيلي

آيتن عامر: وزنى زاد 25 كيلو وخايفة من انتقادات الجمهور .. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو
زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح
دبلوماسى سابق: الكونجرس الأمريكى اتخذ قرار القدس عاصمة لإسرائيل منذ 23 عاما
هالة مصطفي: ترامب أكثر رئيس أمريكي عازم على مواجهة الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟