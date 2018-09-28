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فن

حنان مطاوع وتميم يونس وألفونس ضيوف منى الشاذلي..الليلة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:36 ص
صدى البلد
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم الجمعة الفنانة حنان مطاوع فى حلقة حلقة خاصة تتناول دورها فى مسلسلات "نصيبي وقسمتك" و"ضد مجهول" و"الرحلة" وذلك على فضائية cbc .

كما تكشف مطاوع بعض أسرار حياتها الشخصية بعد مرور عامين على زواجها من المخرج أمير اليماني و طرائفها مع المطبخ، وكونها "ست بيت" للمرة الأولى.

وتضم نفس الحلقة فقرة لـ تميم يونس، في أول لقاء له، عقب نجاح أغنيته "إنتى أي كلام" التي حققت مشاهدات تقترب من 3 مليون مشاهدة.

وستشهد الحلقة ظهور حصري لدكتور ألفونس، الدمية الشهيرة، والذي حكى تفاصيل ظهوره مع الفريق خلال أغنية "إنتي أي كلام".

واستضافت "الشاذلي" خلال الحلقة فريق تميم يونس، والذي ضم كل من محمد مدحت عازف الكمان، محمد خالد عازف الجيتار، ومحمد صفي الدين عازف الطبلة.

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