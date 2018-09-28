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نجاة ركاب طائرة سقطت في بحيرة بجمهورية ولايات ميكرونيزيا المتحدة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:55 ص
طائرة
طائرة
أ ش أ
نجا ركاب طائرة ركاب بعدما سقطت في بحيرة متصلة بالمحيط بجمهورية ولايات ميكرونيزيا المتحدة .

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أن طائرة (بوينج 737-800) كانت تستعد للهبوط في مطار بجمهورية ولايات ميكرونيزيا المتحدة قبل أن تستأنف طريقها صوب بابوا غينيا الجديدة، لكن حادثا غير متوقع فاجأ عشرات الركاب حيث سقطت الطائرة في بحيرة متصلة بالمحيط .

وأضافت أن صيادين محليين سارعوا بمراكبهم البسيطة إلى إنقاذ الركاب من الطائرة، وذكرت مصادر طبية أن الحادثة أدت إلى إصابات بالكسور ونقل الجرحى إلى المستشفى على الفور لأجل تلقي العلاج.

وكانت الطائرة تقل أكثر من 57 راكبا بينهم 11 من الطاقم، بينما كان معظم الركاب من السكان المحليين إضافة إلى أمريكيين وأستراليين.

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