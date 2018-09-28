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أخبار العالم

الدفاع الروسية: رصد 23 انتهاكا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال 24 ساعة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:21 ص
الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
أ ش أ
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 23 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية وحلب وإدلب.

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ عمليتين إنسانيتين تم خلالهما إيصال 300 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 1.29 طن إلى مدينة جيرود بريف دمشق، وإيصال 130 لوحا من الخشب المضغوط إلي مدينة جيرود بريف دمشق لإصلاح المقاعد المدرسية.

وأكد بيان الدفاع الروسية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

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