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زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط جزيرة سولاوسي الإندونيسية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:42 ص
زلزال
زلزال
أ ش أ
ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة "سولاوسي" الإندونيسية، اليوم الجمعة، دون ورود أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، في بيان، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 18 كيلومترا، وكان مركزه يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال بلدة "دونجالا" بوسط سولاوسي.

من جانبها، أشارت وكالة الأرصاد الجوية وعلم الجيوفيزياء في إندونيسيا، إلى أنه لا يوجد احتمالية أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات المد العاتية (تسونامي)، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، أن السكان في دونجالا شعروا بالزلزال لنحو 10 ثواني.

يشار إلى أن إندونيسيا تقع فيما يعرف بمنطقة الحزام الناري التي تنشط بها الزلازل والبراكين، وفي ديسمبر من عام 2004، ضرب زلزال هائل بلغت شدته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل "سومطرة" غربي إندونيسيا؛ ما أثار موجات مد عاتية (تسونامي) أودت بحياة 230 ألف شخص في 12 دولة على المحيط الهندي.

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