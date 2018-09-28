محافظ المنوفية يطمئن على مرضى معهد الكبد بشبين الكوم..فيديو وصور

تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية معهد الكبد بمدينة شبين الكوم، للإطمئنان علي انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك عقب عودته من جولته التفقدية بقرية مليج وحصة مليج بمركز شبين الكوم.



وقام المحافظ بتفقد أقسام الطوارئ وبنك الدم، موجها بحسن استقبال والتعامل مع المرضى وذويهم وتسهيل إجراءاتهم للتخفيف والحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكدا على تكرار الزيارة مرة أخرى للتأكد من انضباط العمل وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.



يأتي هذا في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ المنوفية على كافة المستشفيات المركزية والوحدات الصحية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة لضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.