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حسام الخولي: مستقبل وطن ليس حزبا وطنيا جديدا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:08 م
حسام الخولي
حسام الخولي
هاني حسين
قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب ينتشر على مستوى القرى والمراكز والمحافظات من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والقوافل الطبية والاجتماعية والثقافية والبيطرية.

وأضاف " الخولي " في حواره مع برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" حزب مستقبل وطن ليس حزبا وطنيا جديدا، والفارق بين الحزبين كبير".

وتابع:" لا مانع لدي من تنفيذ أي تجربة ناجحة وتلافي الأخطاء فيها"، موضحا أن الحزب الوطني كان منظما ولكن كان يشوبه الكثير من الأخطاء على الأرض.

وأكمل:" معظم الأحزاب بها اعضاء سابقون بالحزب الوطني، ومنهم حزب الوفد".

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