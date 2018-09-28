دينا الشربيني تكرر نفس الخطأ بإطلالاتها في ختام مهرجان الجونة.. صور

توقع الكثير من متابعي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، أن تعطي دينا الشربيني، اهتماما كبيرا لإطلالاتها في حفل ختام المهرجان، خاصة وأنها لاقت انتقادات لاذعة بسبب الفستان "الكحلي" اللون الذي ارتدته في افتتاح مهرجان الجونة، ولكن حدث العكس حيث فوجئوا باختيارها فستانا باللون الأسود، بدا وكأنه طبقات فوق بعضها البعض، وهو ما جعلها تبدو نحيفة.



ولم تلتفت دينا الشربينى للتعليقات السلبية التى جاءت على إطلالتها في افتتاح المهرجان وهو ما ظهر بصورة واضحة فى إختيار الماكياج الخاصة بها أيضًا، وكذلك الأكسسوارات التي لم تكن ملفتة بالرغم من ان الفستان بسيط وكان يحتاج إلى مزيد من الأكسسوارات، وهو ما جعلها إطلالتها الأسوأ بين النجمات.



يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح المارينا، ومن المقرر أن يحضره العديد من النجوم، كما يحضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر، وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.