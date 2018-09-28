الدماطي: عمومية الأهلي تاريخية.. والأعضاء أقروا دستور ناديهم

أبدى محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بنجاح الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت، اليوم، داخل مقر النادي بالجزيرة للتصويت على لائحة النظام الأساسي.



وأضاف: “كان يومًا تاريخيًا بعد أن حرص أعضاء الجمعية العمومية على الحضور بهذه الأرقام الكبيرة لإقرار دستور ناديهم وتأكيد رغبتهم في العمل بلائحة النظام الأساسي”.



وأوضح أن الشكر موصول لأعضاء الجمعية العمومية واللجنة المركزية لإعداد مشروع اللائحة، وأيضًا الإدارة التنفيذية للنادي التي بذلت مجهودًا جبارًا في مشروع اللائحة، وأيضًا جميع لجان النادي التي قدمت دورًا بارزًا طوال الفترة الماضية.



يذكر أن المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، قد أعلن نتائج التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، حيث بلغ عدد الحضور 16138 عضوًا، وعدد الأصوات الصحيحة 15999 صوتًا، والأصوات الباطلة 139 صوتًا، وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا بإقرار اللائحة 13921 صوتًا (بنسبة 87 في المائة) أما الذين صوّتوا بـ«لا» فبلغ عددهم 2078 صوتًا (بنسبة 13 في المائة) ليقر أعضاء الأهلي إنهاء العمل باللائحة الاسترشادية، والعمل بلائحتهم الجديدة.