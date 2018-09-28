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فن

نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقى عربى تذهب إلى الآباء والأبناء

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
محمد نبيـل
اعلنت رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، عن حصول الفيلم السورى الآباء والأبناء على جائزة نجمة الجونة، وتسلم الجائزة مخرجه.

يشارك باللجنة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمبرمجة السينمائية إيلي ديرك، والمخرج الهندي مايك باندي.

الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.

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