نوال الزغبي تفكر في ألبومها الجديد من داخل الجيم

شاركت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها، عبر "تويتر"، ظهرت فيها وهي تؤدي بعض التمرينات الرياضية داخل الجيم.



وأكدت نوال الزغبي في تعليقها على الصورة، أنها تفكر في التحضير لألبومها الجديد الذي يعد أول تعاون لها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد قرار العودة لها، مشيرة إلى تحمسها للألبوم بشكل كبير.



وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عبر تويتر، عن الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، الذي يُعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغان منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.