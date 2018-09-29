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أخبار البلد

شكري يلتقي نظيره الفنلندي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:06 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع
التقى سامح شكرى وزير الخارجية الجمعة، وزير خارجية فنلندا "تيمو سونى"، على هامش أعمال اجتماعات العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلي أن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع فنلندا، لاسيما على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره الفنلندي إلى مصر في نوفمبر 2017 ونتائج الجولة الأخيرة للمشاورات السياسية التي عقدت على مستوى كبار مسئولى وزارتى الخارجية في هلسنكي خلال شهر يونيو الماضى. ومن جانبه، وجه الوزير الفنلندي الدعوة للوزير لزيارة فنلندا لمتابعة العمل على الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الأولوية.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل شامل للازمة في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة وضرورة توحيد الجيش الليبي ومكافحة الإرهاب.

وحول الشأن السوري، شدد شكري على الخطر الذي يمثله انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة، مؤكدًا على ضرورة عدم السماح بممرات آمنة لخروج الإرهابيين. كما استعرض شكري الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، منوهًا بأهمية تنسيق الجهود الدولية لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات في اسرع وقت.

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