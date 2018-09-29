احتراق 3 حظائر ماشية بعزبة رحيم بمركز سنورس بالفيوم.. صور

شب حريق هائل اليوم فى 3 حظائر لتربية الماشية بعزبة رحيم بمركز أطسا بالفيوم , التهمت النيران عددا من رؤوس الماشية.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير الأمن بالحريق.



تبين من التحقيقات نشوب حريق بعدد 3 حظيرة مواشي بعزبة رحيم دائرة المركز وذلك إثر حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية .تم السيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.



نتج عن الحريق احتراق سقف الثلاث حظائر (مسقوف بالبوص والجريد) ونفوق عدد من رؤوس الماشية بالحظائر الثلاث.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 5828 / 2018 اداري مركز شرطة سنورس، جار العرض علي النيابة العامة