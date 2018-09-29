مصرع ربة منزل بحادث عبور مشاة بالطريق الزراعي بكفر الدوار

لقيت ربة منزل مصرعها، دهستها سيارة مجهولة فرت هاربة خلال عبورها الطريق الزراعى السريع أمام قرية سيدى غازى بمركز كفر الدوار، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع أمام قرية صلاح سالم إتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة.. تبين أنه خلال عبور المدعوة "صباح.س.ا"، 58 سنة ربة منزل ومقيمة قرية سيدي غازي بدائرة المركز .. للطريق المشار إليه اصطدمت بها سيارة مجهولة (استمر قائدها بالسير بها دون توقف).. مما أدى لوفاتها.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام وبسؤال شقيقها المدعو "الصافي.س.ا" 57 سنة، بالمعاش ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم.. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



