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التضامن: مبادرة سكن كريم توفر مسكن مناسب للأسر الأكثر فقرًا.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن للأشغال العامة، إن مبادرة سكن كريم والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية العام الماضي تهدف لتوفير سكن آدمي الأسر الفقيرة والاولى بالرعاية، في قرى مصر.

وأضاف "هاشم"، في لقاء خاص لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، السبت، أن برنامج تكافل وكرامة يساعد في التعرف على الحالة السكنية للأسر الفقيرة وتوفير مساكن آدمية لهم.

وأوضح مستشار وزير التضامن للأشغال العامة، أن حالة المكسكن وتوفر الشروط البيئية والخدمات الاساسية تساعد على تغيير حياة الاسر للأفضل.

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