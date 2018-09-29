مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

قال وزير البترول المصري اليوم "السبت" إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.



وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر كانون الأول الماضي.



وقال الوزير طارق الملا في تصريح لوكالة رويترز: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".



وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات الملا تفيد بأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

