لاعب إنتر ميلان يدخل دائرة اهتمامات برشلونة بديلا لبيكيه

دخل اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، من أجل تعزيز خط دفاعه خلال الفترة المقبلة.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يبحث عن قلب دفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يكون بديلًا لجيرارد بيكيه.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أحد أعضاء الإدارة الفنية بنادي برشلونة، قد شوهد مع وكيل أعمال سكرينيار في نهاية الموسم الماضي، حيث أراد البارسا أن يعرف المزيد من المعلومات عن اللاعب.



وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، إلى أن يمكن للبارسا متابعة أداء سكرينيار ضد ميسي وسواريز في بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.