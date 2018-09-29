اليوم .. الجولة الرابعة من دوري عمومي السيدات لليد

تقام اليوم، السبت، منافسات الجولة الرابعة من دوري عمومي السيدات لكرة اليد للموسم المحلي الحالي 2018 - 2019 بواقع 5 مباريات.



يلتقي الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني ياسر صلاح مع نظيره أصحاب الجياد، فيما يلعب النصر مع الطيران والمعادي مع الجزيرة، وسموحة مع الزهور وهليوليدو مع المنصورة و6 أكتوبر مع سبورتنج وأخيرًا السنطة مع الشمس.



توج الأهلي بلقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع ناديي سبورتنج والشمس.