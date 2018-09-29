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وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل السفير الياباني الجديد بالقاهرة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
قسم التعليــــم
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على أهمية تعزيز العلاقات المصرية اليابانية وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، جاء ذلك خلال استقبال الوزير صباح اليوم السبت لماساكي نوكي السفير الياباني الجديد بالقاهرة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية اللقاء، توجه الدكتور خالد عبد الغفار بالتهنئة للسيد السفير بمناسبة توليه منصب السفير اليابانى بالقاهرة، آملا أن يشعر بالسعادة والأمان فى بلده الثانى مصر، مؤكدا أن مصر تسعى خلال تلك الفترة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والتعليم الفني، خاصة الاستفادة من اليابان فى مجال ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى زيارته المرتقبة لليابان الأسبوع المقبل للتباحث حول دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان فى مجالي التعليم والبحث العلمى، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بتجربة الجامعة المصرية اليابانية E .Just في مجالي التعليم والبحث العلمي، مبينا أنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان.

ومن جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة أن مصر بلد عظيم، وصاحبة حضارة عريقة، مبينًا أنه يضع على رأس أولوياته تعزيز العلاقات الوطيدة مع مصر بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيدا بالتعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك نماذج مثمرة للتعاون بين البلدين منها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتى تعد حجر الزاوية للتعاون فى مجال التعليم العالى.

شهد اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل السفير الياباني الجديد بالقاهرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل السفير الياباني الجديد بالقاهرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل السفير الياباني الجديد بالقاهرة

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