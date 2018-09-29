بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

حرصت الشركة الراعية للكرة المصرية، على تنظيم استقبال حافل يتميز بالطابع المصري الأصيل للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عند وصوله إلى مدينة شرم الشيخ.



وشاركت فرقة فنون شعبية فى استقبال المسئول الأول عن كرة القدم بالعالم والذي حضر إلى شرم الشيخ من أجل المشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، والتي تقام هناك، بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد.



كانت إحدى فرق الفنون الشعبية في استقبال رئيس، فيفا، لدى وصوله، في إطار الفنون الشعبية المصرية في استقبال الضيف الكبير.



كان مسئولو اتحاد الكرة، و رئيس شركة الراعية في استقبال إنفانتينو لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، واصطحبوه إلى مقر إقامته في أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة.