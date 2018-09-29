ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريبات بدنية مكثفة للاعبي السلة بالأهلي في تنزانيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قرر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة في تنزانيا بعد وصول بعثة الفريق للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية.

وقام الجهاز الفني بعمل جلسات استشفاء للاعبين؛ بسبب الإجهاد قبل انطلاق مشاركة الفريق بشكل رسمي في التصفيات.

وتضم البعثة كلا من طارق خيري مديرا فنيا ، وإسلام علي مدربا عاما ، واحمد الجارحي مدربا، ورضا سيد إداريا، وأحمد يحيى طبيبا.

اللاعبون : إبراهيم الجمال ، ورامي جنيدي ، ومصطفى الشافعي، وكريم الدهشان ، واحمد السلعاوي، وحاتم البحيري ، ومحمد ابوالنصر ، وسيف سمير ، وكونيتون دوجيت ، ومصطفى مشعل ، ومؤمن ابوالعينين ، ومحمد عدلي.

وتأكد غياب طارق الغنام ومودي الجارحي؛ بسبب عدم الجاهزية البدنية لخوض المباريات ، إلى جانب غياب احمد علي "برغوتة" بسبب إجراءات السفر.

ترشيحاتنا

بمشاركة مصر .. أمريكا تستضيف قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من الناتو

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

احرص على تناول البصل الأحمر يوميا لسبب سيدهشك

أسباب الشخير وعلاجه في دقائق

بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور

طائرة سويسرية تضع قرية الشيخ مؤنس المهجرة على خريطتها بدلا من تل أبيب

رئيس صربيا يأمر الجيش بإعلان حالة التأهب القصوى

كوبري ستانلي.. يتحول من مرفأ للعشاق لقبلة انتحار

أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور

البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

الكاف يصدر 10 قرارات هامة بعد انتهاء اجتماعات شرم الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو
سفارة مصر في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم.. فيديو وصور
البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو
الغرفة التجارية: أهلًا مدارس الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟