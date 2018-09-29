تدريبات بدنية مكثفة للاعبي السلة بالأهلي في تنزانيا

قرر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية خاصة في تنزانيا بعد وصول بعثة الفريق للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية.



وقام الجهاز الفني بعمل جلسات استشفاء للاعبين؛ بسبب الإجهاد قبل انطلاق مشاركة الفريق بشكل رسمي في التصفيات.



وتضم البعثة كلا من طارق خيري مديرا فنيا ، وإسلام علي مدربا عاما ، واحمد الجارحي مدربا، ورضا سيد إداريا، وأحمد يحيى طبيبا.



اللاعبون : إبراهيم الجمال ، ورامي جنيدي ، ومصطفى الشافعي، وكريم الدهشان ، واحمد السلعاوي، وحاتم البحيري ، ومحمد ابوالنصر ، وسيف سمير ، وكونيتون دوجيت ، ومصطفى مشعل ، ومؤمن ابوالعينين ، ومحمد عدلي.



وتأكد غياب طارق الغنام ومودي الجارحي؛ بسبب عدم الجاهزية البدنية لخوض المباريات ، إلى جانب غياب احمد علي "برغوتة" بسبب إجراءات السفر.