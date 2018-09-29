محافظ كفر الشيخ يحيل 37 موظفا بقلين وسيدي سالم للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ 28 موظفًا بالإدارة الزراعية بقلين للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل.



كما أحال محافظ كفر الشيخ، 9 موظفين بالوحدة الصحية ومكتب التموين ومركز الشباب بمنشأة عباس مركز سيدى سالم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.



وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور والرقابة على القطاعات والمصالح الحكومية لتحقيق الانضباط بها بهدف تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين.

