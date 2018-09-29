عبد النعيم: تقرير اليمن لم يوجه اتهاما واضحا لجماعة الحوثي

قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تؤيد رفض مصر تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن.



وأكد محمد عبد النعيم لـ"صدى البلد"، أن التقرير الصادر عن اليمن لم يوجه اتهاما واضحا لجماعة الحوثي بالانقلاب على السلطة، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2012،2016، بل بالعكس برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطة الأمر الواقع، وسمى رئيسها قائد ثورة، وهو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بـ"أنصار الله".



وأضاف عبد النعيم، أن رفض مصر لتمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن، يرجع إلى أن ما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان من استنتاجات وتوصيات توصل ‎إليها مجموعة الخبراء بشأن انتهاكات ‎حقوق الإنسان في اليمن، غير منصف على الإطلاق.



يذكر أن التصويت انتهى في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتأييد 21 دولة ورفض 18 وامتناع 8 عن التصويت، ومن جانبها رفضت كل من مصر والصين بينما أيدت كل من بريطانيا أوكرانيا وسويسرا والبرازيل وقطر قرار التمديد لفريق الخبراء الدوليين، بينما امتنعت اليابان عن التصويت.



