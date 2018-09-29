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فن

تعرف على حقيقة قيام فتاة منتقبة بتقبيل الفنان عبدالله بالخير على المسرح

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:03 م
صدى البلد
سعيد فراج
أثيرت حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو، زعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنه للفنان الإماراتي عبدالله بالخير وهو يغني على المسرح، فيما ظهرت فتاة منتقبة في الفيديو تندفع نحوه بشدة وتحتضنه وتقبله.

وأصدر المكتب الإعلامي لـ عبدالله بالخير بيانًا صحفيًا، نفى فيه أن يكون الفنان الإماراتي هو صاحب هذا الفيديو، مؤكدا أن هذا الفيديو لشخص يقوم بتقليد بالخير في عرض مسرحي بسلطنة عُمان.

كان رواد "فيسبوك"، قد تدولوا فيديو مثيرا يظهر فيه شخص وهو يغني ويرقص بالعصا على خشبة المسرح مع مجموعة من الأطفال، بينما سيدة منتقبة تقفز نحوه، لتقوم باحتضانه في مشهد صدم المطرب والحاضرين، ليتم إبعاد المعجبة عنه فورا.

وأثار الفيديو المتداول سخرية رواد التواصل، لأسلوب السيدة العجيب في إبداء إعجابها بالمطرب، خلال إحيائه حفلا للأطفال.

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