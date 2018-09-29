شاهد.. ممثلة أمريكية شهيرة تحاول خطف لاجئ من أسرته فى موسكو

اتهم رواد موقع التغريدات تويتر الممثلة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان بمحاولة خطف، صبي سوري لاجئ بعد اقترابها بعنف نحو عائلته فى مدينة موسكو الروسية.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، ان الممثلة الامريكية البالغة من العمر 32 عاما والتي تصف نفسها بأنها ناشطة عبر سيرتها الذاتية خلال صفحتها بتويتر، ببث مباشر لنفسها عبر موقع الصور أنستجرام، ادعت فيه انها تواجه مجموعة من تجار البشر، قبل أن تحذرهم بعنف من العبث معها.



وتحدثت ليندسى عبر الفيديو بمزيج من العربية والانجليزية قائلة " لا اريد ان اغادر حتى اخذك .. الان اعرف من انت لا تعبث معي" .



واقترب من مجموعة من الأطفال السوريين قائلة " أنا معكم يا اولاد لا تقلقوا، العالم بأثره يراكم الآن .. سأمشي إلى الأبد .. وسوف ابقى معكم لا تقلقوا.. لتسأل أحد الأشخاص الجالسين بجوار طفل سوري قائلة " هل هذا ابنك؟ امنحني يدك" موجه كلمها نحو الصبي السوري.



وبعد قيام الممثلة بدورها البطولي تحول المشهد في النهاية إلى كارثة، حيث ذهبت لسحب الطفل السوري من يده ليبدأ ولي أمره بالصراخ في وجهها.



وظهرت سيدة عبر الفيديو وهي تدفع الممثلة بعيدًا، وتصرخ في صدمة على جانب الطريق.





