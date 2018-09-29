أهلي 97 يتعادل مع حرس الحدود سلبياً في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ سلبيا مع مضيفه حرس الحدود، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم السبت، بالإسكندرية،ضمن الجولة الرابعة من دوري الجمهورية للشباب.





بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مصطفى شوبير.





الدفاع: كريم يحيى – محمد عبد المنعم – مصطفى فرماوي – أحمد حاتم.





الوسط: مصطفى البدرى – عربى بدر – يوسف علاء – محمد نصير – يوسف الجبالي.





الهجوم: هشام شعبان.





وشارك محمود إبراهيم بديلا لمصطفى فرماوي فى الدقيقة ٣٨ من الشوط الأول، ثم شهد الشوط الثاني مشاركة محمد فخري بدلًا من مصطفى البدرى في الدقيقة ٢٨، ومصطفى عزت بدلًا من يوسف الجبالى فى الدقيقة ٤٠.





بهذا التعادل يرفع الأهلى رصيده لـ ١٠ نقاط، بعدما حقق الفوز فى المباريات الثلاثة الماضية، على الإسماعيلى ٥ – ١ ، ثم على المصرى ٣ – ١، قبل أن يفوز على دجلة ٦ – ١، مسجلا ١٤ هدفا، بينما استقبلت شباكه ٣ أهداف فقط، علمًا بأنه يواجه الإنتاج الحربى، السبت المقبل، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من الموسم.



