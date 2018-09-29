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فن

هند موسى.. فارسة فى بلاط صاحبة الجلالة ضحية حادث مفجع للجميع

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:22 م
هند موسى
هند موسى
سعيد فراج
فُجع الوسط الفني والصحفي ظهر اليوم ، بخبر وفاة الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة وموقع التحرير، إثر حادث أليم تعرضت له هي ومنى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، أثناء عودتهما إلى القاهرة بعد تغطية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

تلقي اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق بمصرع هند موسى على شحاتة 35 سنة صحفية بجريدة التحرير، وإصابة اثنين آخرين إثر تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - العين السخنة أثناء عودتهم من تغطية مهرجان الجونة السينمائى.

وأكد الدكتور لبيب محمد وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن المتوفاة تم نقلها إلى مشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى السويس العام، مشيرًا إلى أن المصاب الآخر رفض النقل إلى مستشفيات السويس وطلب النقل إلى مستشفى بالقاهرة.

الحادث جعل الكثيرين من زملاء هند موسى الذين رافقوها في رحلة تغطية مهرجان الجونة السينمائي، يغيرون خط سيرهم ويتجهون إلى السويس لمتابعة إجراءات خروج الجثمان في حين تواصل عدد منهم مع أسرة الفقيدة لإنهاء الإجراءات واستلام الجثمان.

وحرص المرافقون لـ هند موسى على فرض السرية على الخبر وعدم إبلاغ والدتها به نظرًا لحالتها الصحية التي تمر بها، وعدم قدرتها على تحمل هذا الخبر، ففضلوا إبلاغ أشقائها أولًا، الذين لم يتمالكوا أعصابهم وتعرضوا للانهيار.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على نعي الصحفية هند موسى، إذ كتبت تغريدة لها على "تويتر"، قالت فيها: «البقاء لله للصحفية #هند_موسى .. الله يرحمها ويغفر لها»، فيما نعى الإعلامي عمرو الليثي الفقيدة بتغريدة، كتب فيها قائلًا: «البقاء لله في الزميلة الصحفية المتميزة هند موسي و"إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الزميلة هند موسى، إذ كتبت إدارة المهرجان عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": «إنا لله وإنا إليه راجعون .. تنعى إدارة #مهرجان _الجونة _السينمائي GFF الصحفية المتميزة #هند_موسى الصحفية بجريدة التحرير والتي انتقلت إلى رحمة الله إثر حادث أليم خلال عودتها إلى القاهرة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان».

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