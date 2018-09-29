مصر تتربع على عرش منافسات الكاراتيه في البطولة العربية بـ 10 ذهبيات و فضيتين

نجح أبطال وبطلات منتخب مصر للكاراتيه في التربع على عرش البطولة العربية التي انطلقت صباح اليوم السبت ، بالصالة المغطاة "2" في ستاد القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ونائبه ناصر الارزقى، ومجلس إدارة الاتحاد العربى برئاسة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص رئيس الاتحادين السعودى والعربى للكاراتيه، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية والعربية فى الألعاب المختلفة.



يشارك في البطولة 12 منتخبا هي مصر وتونس وليبيا وجيبوتي والسودان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن وفلسطين ولبنان والبحرين.



وانتهت منافسات اليوم بتتويج لاعبين ولاعبات مصر بـ10 ذهبيات و فضيتين.



البداية مع الميداليات الذهبية ، في الكاتا الجماعي ، و أحمد أشرف في الكاتا فردي ، وعلي الصاوي في رجال قتال تحت وزن 67 ، و عمر طارق في قتال وزن تحت 75 ، ومحمد الكتبي في وزن تحت 84 ، و أحمد سعيد قتال فوق 84 .



أما السيدات ، فتوجن بذهبيات الكاتا فردي من نصيب سارة عاصم ، ورضوي السيد في منافسات سيدات قتال تحت وزن 50 ، ومريم صلاح في قتال تحت وزن 55 ، وجيانا فاروق في وزن تحت 61 ، وشيماء محمد وزن 68 .



وحصد الثنائي زياد الغريب في منافسات رجال قتال تحت 55 ، ومالك جمعة في قتال تحت 60 فضيتين ، وحصد السعوديان ، عبد الله الحربي و عماد المالكي ذهبيتي تلك المنافسات.