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صائد الهاكرز يكشف حقيقة علاقة مصر باختراق الـ فيس بوك.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن مصر ليس لها علاقة باختراق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو تتبع الحسابات الإلكترونية للمصريين المتواجدة على الإنترنت.

وأضاف "حجاج" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "شاب من تايوان اكتشف ثغرة في موقع الفيسبوك، وأعلن أنه سيقوم باختراق حساب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، ولكنه خرج مرة أخرى معلنا عن قيامه بتسليم الثغرة إلى إدارة فيسبوك وتسلم جائزة مالية".

وتابع: "حوالي 50 مليون حساب إلكتروني معرضين للاختراق ولكنهم لم يتعرضوا للاختراق كما نشرت بعض وسائل الإعلام، والفيسبوك أجرى تحديثاً أمنياً لحماية حسابات المستخدمين".

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