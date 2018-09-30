اتحاد الكرة: حسم ملف عمومية أكتوبر عقب العودة من شرم الشيخ

قال المهندس أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، إن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعا عقب العودة من شرم الشيخ لإصدار قرار بإعادة الإعلان للدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية يوم 30 31 أكتوبر المقبل.



وأضاف مجاهد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطابا وصل بالفعل إلى الجبلاية يوم الخميس الماضي تضمن ضرورة إعادة الإعلان من أجل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، موضحا أن ذلك يستلزم قرارا من مجلس الإدارة من خلال عقد اجتماع رسمى.



يذكر أن اللجنة الاولمبية أرسلت خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تؤكد من خلاله بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية للجبلاية المحدد لها يومىّ 30 و31 أكتوبر المقبل، والانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهوارى.



وأرجع الخطاب سبب البطلان إلى أن الإعلان الرسمى فى إحدى الصحف الرسمية تضمن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية هو 233 ناديا، وهو رقم غير صحيح وفقا للخطاب، وإنما العدد الصحيح هو 220 ناديا، حيث إن الـ13 ناديا الأخرى لم يتم توفيق أوضاعهم حتى الآن وبالتالى ليس لهم الحق التصويت.



وطالبت اللجنة الأولمبية اتحاد الكرة بضرورة إعادة الدعوة والإعلان عن الجمعية العمومية العادية فى موعد أقصاه غدا الأحد 30 سبتمبر، وهو آخر موعد قانونى للدعوة للجمعية العمومية، حيث تنص اللائحة على الدعوة للجمعية العمومية قبلها بفترة لا تقل عن 30 يوما، مع إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية مجددا.