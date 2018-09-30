عمرو دياب يطرح ألبوم كل حياتى

يطرح المطرب عمرو دياب ألبومه الجديد "كل حياتى"، اليوم الأحد، رسميا بعد نزول أكثر من أغنية من الألبوم، الذي يضم 13 أغنية من بينها "يا ساحر، يتعلموا، هدد، باين حبيت، مع مارشيمولى.



يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة عددا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى".



ويتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.