محمد هنيدي عن علاء ولى الدين: صاحبى اللى عمرى ما حعوضه

أحيا محمد هنيدى ذكرى الفنان الراحل علاء ولى الدين بنشر صورتهما معا عبر صفحته على إنستجرام.



وعلق هنيدى: "صاحبك اللي عمرك ماهتعوضه اللي هيفضل معاك مهما غاب وهتفضل فاكر كل حكايتكوا.. كل الأوقات الحلوة وحتى الأوقات الصعبة اللي عشتوها مع بعض".



وأضاف هنيدي: "ممكن الحكايات تعوض لحظة غيابه بس بعدها هتحس ان في جزء منك مش موجود لان ماعدش في حكايات جديدة تحكيها وماعدتش لاقيه جنبك في الوقت الحلو والوقت الصعب".



وتابع: "اللي بيعوض ان علاء سيرته هتفضل حلوة على كل لسان مش عشان فارقنا.. عشان كان هو حلو".