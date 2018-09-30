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فن

محمد هنيدي عن علاء ولى الدين: صاحبى اللى عمرى ما حعوضه

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
سمر سعد
أحيا محمد هنيدى ذكرى الفنان الراحل علاء ولى الدين بنشر صورتهما معا عبر صفحته على إنستجرام.

وعلق هنيدى: "صاحبك اللي عمرك ماهتعوضه اللي هيفضل معاك مهما غاب وهتفضل فاكر كل حكايتكوا.. كل الأوقات الحلوة وحتى الأوقات الصعبة اللي عشتوها مع بعض".

وأضاف هنيدي: "ممكن الحكايات تعوض لحظة غيابه بس بعدها هتحس ان في جزء منك مش موجود لان ماعدش في حكايات جديدة تحكيها وماعدتش لاقيه جنبك في الوقت الحلو والوقت الصعب".

وتابع: "اللي بيعوض ان علاء سيرته هتفضل حلوة على كل لسان مش عشان فارقنا.. عشان كان هو حلو".

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