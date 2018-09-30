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محافظات

جولات متابعة ميدانية لرئيس مدينة العريش

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد صالح
استمر اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في تنفيذ جولات المتابعة الميدانية لرصد أعمال تجهيز بلاعات الصرف قبل موسم الأمطار وكذلك أعمال النظافة والصيانة الجارية بمناطق غرب المدينة.

واطلع رئيس المدينة خلال جولة على الأعمال الجارية لصيانة كشافات الإنارة بالطرق وتنظيف الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المساعيد، بهدف إعادة تلك المنطقة الحيوية بالمدينة لمظهرها الجمالي المعتاد.

وقرر المعداوي خلال جولته استدعاء رئيس حي المساعيد، عقب رصد إحدى غرف الصرف الصحي المكشوفة في الطرق والتي تتسبب في وقوع حوادث، وأعطي تعليماته بضرورة التنسيق مع المختصين بمجلس المدينة تجنبا لوقوع الخطأ.

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