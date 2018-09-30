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حوادث

ضباط شرطة 2001 يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:48 ص
ضباط شرطة دفعة 2001
ضباط شرطة دفعة 2001
أحمد على
تبرع عدد من ضباط الشرطة دفعة 2001، بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.

قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة فى الغربية، فى تصريح صحفى، إن التبرع شمل جهاز تنفس صناعى إضافة الى 4 مضخات تحاليل.

وأكد الضباط أن ما قاموا به اليوم هو مساندة منهم فى العمل الخيرى، وصدقة جارية الى زملائهم شهداء الشرطة دفعة 2001.

على جانب آخر تقدم الدكتور محمد علام مدير مستشفى حميات طنطا، بالشكر للضباط على تبرعهم بهذة الاجهزة للمستشفى لتقديم رعاية أفضل للمرضى.
ضباط شرطة 2001 يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.. صور
ضباط شرطة 2001 يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.. صور
ضباط شرطة 2001 يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.. صور
ضباط شرطة 2001 يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.. صور

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