ضباط شرطة 2001 يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.. صور

تبرع عدد من ضباط الشرطة دفعة 2001، بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.



قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة فى الغربية، فى تصريح صحفى، إن التبرع شمل جهاز تنفس صناعى إضافة الى 4 مضخات تحاليل.



وأكد الضباط أن ما قاموا به اليوم هو مساندة منهم فى العمل الخيرى، وصدقة جارية الى زملائهم شهداء الشرطة دفعة 2001.



على جانب آخر تقدم الدكتور محمد علام مدير مستشفى حميات طنطا، بالشكر للضباط على تبرعهم بهذة الاجهزة للمستشفى لتقديم رعاية أفضل للمرضى.