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فن

بريانكا شوبرا تدعم ملكة جمال الهند بعد تعرضها للتحرش

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:58 ص
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
شروق إبراهيم
دعمت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا الممثلة الهندية وملكة جمال الهند السابقة تانوشري دوتا بعد اتهامها الممثل الهندي نانا بيتكار، البالغ من العمر 67 عامًا، بانه تحرش بها جنسيا خلال تصويرهما أحد الأفلام عام 2008.

وغردت شوبرا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة "متفق عليه.. العالم بحاجة لتصديق الضحايا"، ملوحة بكلماتها أن "دوتا"، ذات الـ 34 عامًا، ليست كاذبة، وأنها بالتأكيد ضحية هذه الأعمال المشينة وغير الأخلاقية.

وبهذا تصل الادعاءات الجنسية لبوليوود بعد أن وصلت من قبل إلى هوليوود التي تم الكشف فيها عن سلسلة من الانتهاكات الجنسية ضد ممثلات امريكيات على يد المنتج الأمريكي هارفى واينشتاين.
بريانكا شوبرا تدعم ملكة جمال الهند بعد تعرضها للتحرش
بريانكا شوبرا تدعم ملكة جمال الهند بعد تعرضها للتحرش
بريانكا شوبرا تدعم ملكة جمال الهند بعد تعرضها للتحرش

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