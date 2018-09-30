تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، الأحد.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 6.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الخيار 3.5 جنيه، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 7.5 جنيه، والبامية 12 جنيها.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، العنب البناتي 12 جنيها، الكانتلوب 6 جنيهات، والمانجو العويس 25 جنيهًا.

