ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، الأحد.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 6.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الخيار 3.5 جنيه، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 7.5 جنيه، والبامية 12 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، العنب البناتي 12 جنيها، الكانتلوب 6 جنيهات، والمانجو العويس 25 جنيهًا.

ترشيحاتنا

فيفى عبده بفستان ذهبى على البحر.. فيديو

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

عمرو أديب: محمد صلاح لازم يقف على رجليه.. فيديو

سورية تضرب ليندسي لوهان في روسيا لهذا السبب.. فيديو

أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر

الداخلية: السماح بتجنيس 66 مواطنا مع الاحتفاظ بالمصرية

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

اليوم .. النطق بالحكم على بديع وقيادات الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو

السودان يتخذ إجراء للمرة الأولى لمواجهة أزمة السيولة النقدية

طفلك يرفض ساندوتش المدرسة.. إليك 6 أفكار بديلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

فيديو

ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو
نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر
الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة بالبلاد.. غدا
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.. مصر تمنع الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. البترول: نتوقع تحقيق فائض غاز بحلول 2020

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟