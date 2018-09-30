ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الأحد.



وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.95 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.50 جنيه للشراء، 23.63 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.42 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع، والين الياباني 15.79 جنيه للشراء و15.88 جنيها للبيع.



وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 681 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 596جنيها للجرام، وسجل عيار "18" نحو 511 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4770 جنيهًا.

