إنفانتينو: مستقبل كرة القدم لأفريقيا

قال جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إن المستقبل سيكون لإفريقيا بفضل توافر الموهبة والشغف لكرة القدم، مشيرا إننا نسعى إلى أن نجعل مستقبل كرة القدم إفريقيًا، مطالبا بمزيد من المشروعات المستقبلية لإحداث تطوير وتقدم فى كرة القدم.



وأعرب "إنفانتينو" عن سعادته بحضوره الجمعية العمومية للكاف في أرض السلام "شرم الشيخ" ، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



