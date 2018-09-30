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محافظات

محافظ الشرقية يوجه بمراجعة تراخيص الأبراج بنطاق كل حي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:49 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد منطقة الحناوي بالزقازيق
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،تعليمات مشددة بمراجعة تراخيص الأبراج المقامة بمنطقة الحناوي بمدينة الزقازيق للتأكد من إلتزام أصحابها بإشتراطات البناء وقانون التنظيم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جاء ذلك خلال جولتة اليوم سيرًا على الأقدام بمنطقة الحناوي بمدينة الزقازيق للاطمئنان على الحالة العامة للشوارع ، حيث تلاحظ تعدي أصحاب المحال التجارية على الرصيف.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته برفع الإشغالات وإزالة اللافتات واللوحات غير المرخصة وقال:"لن أغادر المكان حتى تتم تنفيذ التوجيهات ويأتي ذلك تفعيلًا لتطبيق القانون وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة تراخيص الأبراج المقامة بنطاق كل مركز وحي للتأكد من إلتزام أصحابها بالقانون المنظم لذلك وإزالة اللوحات الإرشادية لمراكز وسناتر الدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.
محافظ الشرقية يوجه بمراجعة تراخيص الأبراج بنطاق كل حي
محافظ الشرقية يوجه بمراجعة تراخيص الأبراج بنطاق كل حي
محافظ الشرقية يوجه بمراجعة تراخيص الأبراج بنطاق كل حي

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