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تعليم

نائب وزير التعليم على مقاعد التلاميذ بالمدرسة النووية بالضبعة.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
نور محمود
حرص الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستماع الى احدى الحصص بالمدرسة الفنية النووية بمدينة الضبعة في أول يوم دراسة بها.

وأثنى مجاهد على نظام الدراسة بالمدرسة وعلى مستوى الطلاب، موكدا على ضرورة الانضباط فى الدراسة لتحقيق الهدف من انشائها.

وأشار الى أنه سيتم تقسيم الطلاب للتخصصات فى الثالث الثانوى إلى "إلكترونيات وكهرباء وميكانيكا" وتقوم الدراسة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية على الالتزام والانضباط.

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