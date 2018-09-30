شامبو وبلسم ماركات شهيرة .. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات للعميد خالد محمدي رئيس مباحث التموين أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام "أحمد. ح. م" مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع مستحضرات التجميل غير المسجلة بوزارة الصحة والمغشوشة مركز القناطر الخيرية، مستخدما في ذلك خامات رديئة ومواد كيماوية مجهولة المصدر، وخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها ويقوم بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية المنتجة، خلافا للحقيقة ووضعها على المنتج النهائي له تمهيدا لطرحها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المكان المشار إليه بالاشتراك مع لجنة فنية من التفتيش الصيدلي، وتبين أنه من دور واحد مقام على مساحة 1500 متر، تقريبا حيث تم ضبط 2000 عبوة شامبو مدون عليها ماركات شهيرة "ترشوب وبلندا وموهير وزمردة ويوتكس" و960 عبوة ماسك للبشرة و110 عبوات بلسم حمام كريم زنة العبوة لتر.



ورد تقرير التفتيش الصيدلي يفيد أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير مصرح تداولها لجمهور المستهلكين ويعرض مستخدمها للخطر، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتولت النيابة التحقيق.

