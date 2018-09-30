الوادى الجديد تستعد لاستقبال أكبر قافلة طبية فى العيد القومى

أنشأت محافظة الوادي الجديد، مستشفى ميدانيا متكاملا بمركز شباب الخارجة، مزودا بإحدى العربات المجهزة لإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج، وذلك استعدادا لإطلاق قافلة الشهيد العقيد أحمد الجعفري الطبية التي دفعت بها إحدى الجامعات الخاصة إلى المحافظة بمناسبة العيد القومي الموافق الثالث من أكتوبر المقبل.



أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن القافلة تباشر عملها لمدة أربعة أيام من يوم 1 حتى 4 أكتوبر بمركز شباب الخارجة وتضم 170 طبيبا وطاقم تمريض، لافتا إلى أنها من أكبر القوافل التي ستزور المحافظة وتضم المستشفى الميداني (عيادات خارجية في جميع التخصصات العلاجية والتشخيصية - عمليات اليوم الواحد - غسيل كلوي - مناظير جهاز هضمي - صيدلية - عيادة أسنان – عيون – استقبال حوادث).



وأضاف الزملوط أن المحافظة قدمت جميع الدعم اللازم لضمان نجاح هذه القافلة، كما وفرت أتوبيسات من جميع المراكز لنقل المواطنين للقافلة مجانا.

