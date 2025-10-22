قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
الإعلامي الحكومي: سيتم دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي
بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم
أخبار البلد

استعدادًا للموسم الشتوي.. "بحوث الصحراء" ينظم زيارات ميدانية للتجمعات الزراعية في سيناء

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

تواصل فرق مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الزيارات الميدانية للتجمعات الزراعية في محافظتي جنوب وشمال سيناء، ضمن الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، وتقديم الدعم للمنتفعين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف العمل الميداني ومتابعة الفرق البحثية لجميع الزراعات.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، انه تم توجيه الفرق البحثية بتكثيف التواجد مع المزارعين خلال هذه المرحلة لتجهيز الأرض للموسم الشتوي، مؤكدًا على أهمية اختيار الأصناف المناسبة لكل تجمع وفقًا للخريطة الصنفية التي أعدتها الوزارة، فضلا عن إصدار نشرات إرشادية خاصة بكل محصول، مع زيادة المحتوى التعليمي من خلال الفيديوهات التوعوية الموجهة للمزارعين في مختلف المناطق.

وأضاف شوقي، أن الزيارات شملت مناطق النهايات والحِمّة بجنوب سيناء، وأبو رصاص والنثيلة بشمال سيناء، لافتا إلى انه تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين بهدف رفع الوعي وتقديم الإرشادات الفنية حول أفضل الممارسات الزراعية لتجهيز الأرض للزراعة.

فيما قدم خبراء المركز والفرق البحثية، مواد توعوية، حول اختيار التركيب المحصولي المناسب لكل تجمع وفقًا للظروف البيئية والمناخية، والتشديد على ضرورة اتباع التعليمات الفنية الخاصة بإعداد الأرض، وإضافة المقننات السمادية والتوسع في استخدام التسميد العضوي، كذلك أهمية العناية ببرامج تسميد الأشجار، خاصة محصول الزيتون، وذلك في إطار التجهيز للخدمة الشتوية وعمليات التقليم، لضمان إنتاجية عالية خلال الموسم المقبل.

كما شملت الزيارات تدريبات للمزارعين حول أساليب الفحص المبكر لرصد الآفات والأمراض وتقليل تعداد الآفات، مع التأكيد على أهمية فحص الشتلات قبل زراعتها لضمان خلوها من أي إصابات.

جاء على رأس الفرق البحثية: الدكتور محمد رائف أستاذ الخضر، الدكتور أحمد عماد أستاذ الفاكهة، فضلا عن الدكتور عصام علي أستاذ الوقاية.

يُذكر أن مبادرة “اسأل واستشير” مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء لخدمة التجمعات التنموية، وتشهد تفاعلًا كبيرًا من المزارعين، حيث يتم الرد يوميًا على عشرات الأسئلة والاستفسارات الفنية.

بحوث الصحراء سيناء اسأل واستشير الموسم الشتوي

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

محمود أشرف حلمي

اتحاد تنس الطاولة للجنة القيم: محمود أشرف حلمي تأهل وصيفا لشمال أفريقيا

مدرب الاهلي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن مدرب الأهلي الجديد

يارا عاطف

الليلة.. الظهور الأول ليارا عاطف فى مونديال الناشئات بالمغرب

بالصور

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

