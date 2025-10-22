استعدادًا للموسم الشتوي.. "بحوث الصحراء" ينظم زيارات ميدانية للتجمعات الزراعية في سيناء

تواصل فرق مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الزيارات الميدانية للتجمعات الزراعية في محافظتي جنوب وشمال سيناء، ضمن الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، وتقديم الدعم للمنتفعين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف العمل الميداني ومتابعة الفرق البحثية لجميع الزراعات.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، انه تم توجيه الفرق البحثية بتكثيف التواجد مع المزارعين خلال هذه المرحلة لتجهيز الأرض للموسم الشتوي، مؤكدًا على أهمية اختيار الأصناف المناسبة لكل تجمع وفقًا للخريطة الصنفية التي أعدتها الوزارة، فضلا عن إصدار نشرات إرشادية خاصة بكل محصول، مع زيادة المحتوى التعليمي من خلال الفيديوهات التوعوية الموجهة للمزارعين في مختلف المناطق.

وأضاف شوقي، أن الزيارات شملت مناطق النهايات والحِمّة بجنوب سيناء، وأبو رصاص والنثيلة بشمال سيناء، لافتا إلى انه تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين بهدف رفع الوعي وتقديم الإرشادات الفنية حول أفضل الممارسات الزراعية لتجهيز الأرض للزراعة.

فيما قدم خبراء المركز والفرق البحثية، مواد توعوية، حول اختيار التركيب المحصولي المناسب لكل تجمع وفقًا للظروف البيئية والمناخية، والتشديد على ضرورة اتباع التعليمات الفنية الخاصة بإعداد الأرض، وإضافة المقننات السمادية والتوسع في استخدام التسميد العضوي، كذلك أهمية العناية ببرامج تسميد الأشجار، خاصة محصول الزيتون، وذلك في إطار التجهيز للخدمة الشتوية وعمليات التقليم، لضمان إنتاجية عالية خلال الموسم المقبل.

كما شملت الزيارات تدريبات للمزارعين حول أساليب الفحص المبكر لرصد الآفات والأمراض وتقليل تعداد الآفات، مع التأكيد على أهمية فحص الشتلات قبل زراعتها لضمان خلوها من أي إصابات.

جاء على رأس الفرق البحثية: الدكتور محمد رائف أستاذ الخضر، الدكتور أحمد عماد أستاذ الفاكهة، فضلا عن الدكتور عصام علي أستاذ الوقاية.

يُذكر أن مبادرة “اسأل واستشير” مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء لخدمة التجمعات التنموية، وتشهد تفاعلًا كبيرًا من المزارعين، حيث يتم الرد يوميًا على عشرات الأسئلة والاستفسارات الفنية.