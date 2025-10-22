«سلامتك تهمنا» ملتقى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال

نظم مكتب السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة العمل بغرب ووسط القاهرة ملتقى السلامة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، بفندق مركز التجارة العالمي.

تناول الملتقى أحدث مستجدات قانون العمل الجديد في مجال السلامة والصحة المهنية، واستعرض جهود وزارة العمل في حماية فئات العمالة غير المنتظمة مثل عمال "الدليڤري" و"عمال المقاولات"، بالإضافة إلى مناقشة اشتراطات السلامة والصحة المهنية في القطاعات المختلفة مثل المصانع والبنوك والفنادق والمستشفيات.

كما تم خلال الندوة استعراض آليات الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت أثناء حالات الطوارئ، وطرق التعامل مع مخاطر بيئات العمل المتنوعة... وأشاد الحاضرون من مختلف القطاعات بالمجهودات الملموسة التي تبذلها وزارة العمل في نشر الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوضيح المواد الجديدة في قانون العمل التي تسهم في تحقيق التوازن بين حماية العامل ودعم العملية الإنتاجية...حضر الملتقى كل من:المهندس محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل،والمهندس محمود أبو بيه، مدير عام إدارة تأمين بيئة العمل بوزارة العمل، والدكتورة حنان حسن، مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بمحافظة القاهرة، والكيميائية داليا سعيد، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بغرب ووسط القاهرة،والكيميائية مروة جمال، مفتشة السلامة بالمكتب.