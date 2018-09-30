إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر لدولة عربية.. صور

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر إلى إحدى الدول العربية داخل أحد الطرود.



البداية أثناء قيام المدعو "محمد ع.ع" مستخلص جمركى، إنهاء إجراءات شحن وتصدير طرد (عبارة عن عدد (2) قطعة أثاث "نيش") عبر إحدى شركات القاهرة للشحن الجوى مُرسلة من إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، لصالح المدعو "ج.س.ص" مقيم بإحدى الدول العربية.



اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة لفحص وتأمين البضائع بمحتوى الطرد حال تمريره على جهاز كشف الأشعة (X-RAY) حيث تبين وجود أجسام مُعتمة داخل الضلف الخاصة بقطعتى الأثاث.



وبفحص الطرد تم العُثور على مخبأ بداخل "الضلف" يحتوى على (88) كيس بلاسيتكى يحتوى على عدد (88,000) ثمانية وثمانون ألف قرص ( لعقار الكبتاجون المخدر ) وزن حوالى (16) كيلو جرام .



وبمناقشة المستخلص المذكور قرر إنه تقدم لإنهاء إجراءات شحن الطرد بناءً على طلب من إحدى السيدات تدعى "ل.ج.ا" تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية .



وباستدعاء المذكورة ومواجهتها بما أسفر عنه الضبط ، أنكرت علمها بالمضبوطات وأن مشمول الطرد يخص زوجها المدعو "ع.ع.غ" يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية والذى طلب منها شحنها إلى إحدى الدول العربية للمُرسل المشار إليه .



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وجارى تكثيف الجهود لضبط زوج المذكورة.

