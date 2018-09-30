ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر لدولة عربية.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:37 م
تهريب 88 ألف قرص
تهريب 88 ألف قرص مخدر لدولة عربية
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر إلى إحدى الدول العربية داخل أحد الطرود.

البداية أثناء قيام المدعو "محمد ع.ع" مستخلص جمركى، إنهاء إجراءات شحن وتصدير طرد (عبارة عن عدد (2) قطعة أثاث "نيش") عبر إحدى شركات القاهرة للشحن الجوى مُرسلة من إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، لصالح المدعو "ج.س.ص" مقيم بإحدى الدول العربية.

اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة لفحص وتأمين البضائع بمحتوى الطرد حال تمريره على جهاز كشف الأشعة (X-RAY) حيث تبين وجود أجسام مُعتمة داخل الضلف الخاصة بقطعتى الأثاث.

وبفحص الطرد تم العُثور على مخبأ بداخل "الضلف" يحتوى على (88) كيس بلاسيتكى يحتوى على عدد (88,000) ثمانية وثمانون ألف قرص ( لعقار الكبتاجون المخدر ) وزن حوالى (16) كيلو جرام .

وبمناقشة المستخلص المذكور قرر إنه تقدم لإنهاء إجراءات شحن الطرد بناءً على طلب من إحدى السيدات تدعى "ل.ج.ا" تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية .

وباستدعاء المذكورة ومواجهتها بما أسفر عنه الضبط ، أنكرت علمها بالمضبوطات وأن مشمول الطرد يخص زوجها المدعو "ع.ع.غ" يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية والذى طلب منها شحنها إلى إحدى الدول العربية للمُرسل المشار إليه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وجارى تكثيف الجهود لضبط زوج المذكورة.
إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر لدولة عربية.. صور
إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر لدولة عربية.. صور
إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر لدولة عربية.. صور
إحباط محاولة تهريب 88 ألف قرص مخدر لدولة عربية.. صور

ترشيحاتنا

أسعار تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف وطريقة الحصول عليها

والدة قتيل السلام: بلطجي ذبح ابني لمحاولته إنقاذ فتاتين من الاغتصاب.. الجيران: كان طيب وراجل شهم.. والمتهم وقف على الجثة وردد: خلصت عليك يا جدع.. فيديو وصور

أعراض لا تستهينى بها.. مؤشر لإصابتك بالكوليسترول

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

سفير الفلبين يوجه رسالة لمواطني بلاده بعد مغادرة مصر

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

سوريا تفضح إرهاب تركيا في إدلب: المسلحون جاءوا منها وسيعودون إليها

منتجى الدواجن: مذكرة للمالية والزراعة للعدول عن ضريبة مدخلات الإنتاج

شامبو وبلسم ماركات شهيرة .. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

موظف يكتم أنفاس زوجته وطفلته الرضيعة بالإسكندرية

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

الفيفا تبحث معاقبة ميسي وكريستيانو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟