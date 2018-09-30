جامعة بني سويف تنظم حفلا غنائيا كبيرا لاستقبال الطلاب الجدد

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، الحفل الغنائي الكبير الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مختار أمين، عميد كلية التربية الرياضية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



بدأ الحفل بترحيب من الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بالجامعة بالأستاذ الدكتور منصور حسن والحضور، وأطلق على الحفل شعار في حب مصر، تلاه فقرات الحفل والتي بدأت بالتنورة والتي قام بها طلاب الجامعة ، ثم فرقة الغناء بالإشارة USL Team (You Can Speak) واختتم الحفل بفرقة على خيري الغنائية وفقرات مواهب.



وعبر رئيس الجامعة عن امتنانه بأداء الطلاب، ورجى لهم كل التوفيق والسداد.