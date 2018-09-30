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برلمان

برلماني: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خطوة غير مسبوقة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:53 م
الإكتفاء الذاتى من
الإكتفاء الذاتى من الغاز
فريده محمد
أشاد ممتاز دسوقي، نائب صدفا والغنايم، بمحافظة أسيوط، بتصريح المهندس طارق الملا وزير البترول عن تسلم آخر شحنة للغاز الطبيعي المسال وبدء تنفيذ خطة تحقيق الاكتفاذ الذاتي للغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الدولة ستجني الخطة الواعدة التي وضعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضح "دسوقى" فى بيان له، أن الدولة قد وقعت عدة اتفاقيات خلال الفترة الماضية في مجال البترول بغرض الوصول لخطوة الاكتفاء الذاتي من أهمها ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الذي ساهم في طرح الكثير من أعمال البحث والاستكشافات في البحر الاحمر، لافتا الي ان توقف مصر عن استيراد الغاز يعني نجاح تحقيق خطة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، قبل الموعد المستهدف وهو نهاية العام الحالي.

وأكد أن الاكتفاء الذاتي للغاز طبيعي يدفع بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة للامام، مشيرا الى ان هناك عددا من القرى والنجوع بالمحافظات لم تصل اليها خدمات الغاز الطبيعى بعد.

وتابع "الدسوقي" أن إيقاف استيراد الغاز يسهم في انجاز عدة خطط مستقبلية كتصدير عدد من شحنات الغاز المسال خلال العام القادم وتحقيق فائض من الغاز لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلي تحول مصر الي مركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الانتاج المصري ينمو بوفرة منذ بدء تشغيل حقل ظهر في ديسمبر الماضي مما يعزز من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، محققا مصادر إضافية من العملة الصعبة لتضتف إلي أرصدة الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي المصري.

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