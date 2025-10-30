قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

لماذا تصيح الطيور بعد كسوف الشمس الكلي.. دراسة جديدة تكشف

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أمينة الدسوقي

أثار كسوف الشمس الكلي الذي شهدته أمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024، فضول العلماء بعد أن لاحظوا سلوكا غير مألوف لدى عشرات الأنواع من الطيور، إذ بدأت بالتغريد كما لو أن نهارا جديدا قد بزغ. 

هذا السلوك دفع باحثين من جامعة إنديانا بلومنجتون إلى دراسة الظاهرة بعمق، ليكتشفوا أن الكسوف أدى إلى إعادة ضبط مؤقتة للساعات البيولوجية لدى الطيور.

تجربة طبيعية فريدة

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Science، موضحة أن كسوف الشمس شكل تجربة طبيعية نادرة لا يمكن محاكاتها في المختبرات، إذ أتاح للعلماء مراقبة تفاعل الكائنات الحية مع التغيرات المفاجئة في الضوء.

كسوف الشمس

وتشير الأبحاث إلى أن الكسوف الكلي لا يتكرر في المكان نفسه إلا مرة كل ثلاثة إلى أربعة قرون، ما يعني أن معظم الطيور البرية لم تشهد مثل هذا الحدث في حياتها.

الباحثة ليز أغيلار، طالبة الدكتوراه في قسم التطور والبيئة والسلوك بجامعة إنديانا، قالت وفق CNN إن هذه الدراسة تساعد في فهم كيفية تأقلم الحيوانات البرية مع التغيرات البيئية المفاجئة، مؤكدة أن الضوء يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم سلوك الطيور. 

وأضافت:"حتى أربع دقائق من الظلام الزائف كانت كافية لجعل العديد من الأنواع تتصرف كما لو أن الصباح قد حلّ بالفعل".

جوقة الفجر الكاذبة

حدث الكسوف خلال موسم الربيع، وهو فترة حرجة في حياة الطيور؛ إذ تكثر خلالها التغريدات لجذب الشريك والدفاع عن المناطق استعدادا للهجرة.

وتساءل الباحثون ماذا سيحدث عندما يحل "ليل قصير" وسط النهار؟

طور الفريق تطبيقا مجانيا للهواتف الذكية باسم "SolarBird"، شارك من خلاله أكثر من 1,700 مستخدم في تسجيل نحو 11 ألف ملاحظة امتدت على طول 5 آلاف كيلومتر من مسار الكسوف. 

كما استخدم العلماء أجهزة تسجيل متطورة في جنوب إنديانا جمعت أكثر من 100 ألف مقطع صوتي قبل وأثناء وبعد الحدث.

تم تحليل التسجيلات بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي "BirdNet" القادر على تمييز أنواع الطيور من خلال أصواتها.

 وأظهرت النتائج أن 29 نوع من أصل 52 نوع أظهرت تغيرات ملحوظة في سلوكها الصوتي.

فمع حلول الظلام، ازدادت تغريدات بعض الطيور، بينما التزمت أنواع أخرى الصمت، لكن مع عودة ضوء الشمس ارتفع الغناء فجأة فيما يشبه "جوقة فجر كاذبة"، كما وصفها الباحثون.

حساسية مختلفة للضوء

أوضحت أغيلار أن عودة الضوء اعتبرت من قبل الطيور إشارة لبداية يوم جديد، ما أدى إلى إعادة ضبط ساعاتها البيولوجية. 

وأشارت إلى أن التأثير كان أوضح في المناطق الواقعة مباشرة ضمن مسار الكسوف الكلي، حيث حُجبت الشمس بالكامل.

وأضافت: "من الطبيعي أن تختلف ردود فعل الأنواع، فكل نوع يملك حساسية مختلفة لتغيّرات الإضاءة".

ضوء العالم وتأثيره على الطيور

يرى العلماء أن فهم استجابات الطيور للضوء الطبيعي أصبح أكثر أهمية في عصر تتزايد فيه الإضاءة الاصطناعية حول العالم.

فقد أظهرت دراسات سابقة أن التلوث الضوئي يربك الإشارات الزمنية لدى الطيور، ويدفعها إلى التغريد لفترات أطول، خاصة الأنواع ذات العيون الكبيرة أو الأعشاش المكشوفة كما يؤدي هذا التلوث إلى تشتيت الطيور المهاجرة وجعلها تصطدم بالمباني والأبراج المضيئة في المدن الكبرى.

كسوف الشمس الكلي كسوف الشمس مجلة Science الشمس الطيور

جانب من المضبوطات
مدارس الشرقية
