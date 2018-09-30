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رياضة

الجبلاية ترفض تلقي أوراق المرشحين بالانتخابات التكميلية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يسري غازي
رفض اتحاد الكرة استلام أوراق الترشيح الخاصة بالثنائى هانى سعيد رئيس نادى جولدى والمُحكمة الدولية شيماء منصور فى الانتخابات التكميلية للجبلاية المقرر إجراؤها على مدار يومى 30 و31 أكتوبر القادم.

واستند موظفو الجبلاية فى رفض تسلم أية أوراق للترشح في الانتخابات التكميلية إلى وجود تعليمات من مجلس الإدارة بذلك لحين حسم أزمة خطاب اللجنة الأولمبية الذى وصل إلى مقر الاتحاد يوم الخميس الماضى.

كانت اللجنة الأوليمبية أرسلت خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة تؤكد من خلاله بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية للجبلاية المحدد لها يوما 30 و31 أكتوبر المقبل، والانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهوارى.

وأرجع الخطاب سبب البطلان إلى أن الإعلان الرسمى فى إحدى الصحف الرسمية تضمن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية هو 233 ناديا، وهو رقم غير صحيح وفقا للخطاب، وإنما العدد الصحيح هو 220 ناديا، حيث إن هناك 13 ناديا الأخرى لم توفق أوضاعها حتى الآن وبالتالى ليس لها حق التصويت.

وطالبت اللجنة الأوليمبية اتحاد الكرة بإعادة الدعوة والإعلان عن الجمعية العمومية العادية فى موعد أقصاه اليوم، "الأحد"، وهو آخر موعد قانونى للدعوة للجمعية العمومية، حيث تنص اللائحة على الدعوة للجمعية العمومية قبلها بفترة لا تقل عن 30 يوما، مع إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات التكميلية مجددا.

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