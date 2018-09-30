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ديني

حكمُ زكاة مال لم يبلغ النِّصابَ

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
ورد سؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى ، من سائل يقول " ما حكم زكاة المال الذي لم يبلغ النصاب".

أجاب المركز أن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً.

وأضاف": حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} سبأ: 39. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم.

وتابع، لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.

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